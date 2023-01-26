В Челябинской области снежные валы мешают пешеходам и водителям

Жители жалуются на плохую уборку дорог

В Челябинской области жители разных городов и районов недовольны уборкой снега на дорогах. Люди сообщают, что снежные валы мешают пешеходам, а также создают аварийные ситуации на дорогах. Подборка проблемных участков — в материале ИА «Первое областное».

В Магнитогорске жители пожаловались на снежные валы на пешеходном переходе по улице Галиуллина. Также горожане сообщили о неубранном снеге около школы № 5.

«Из-за снежной кучи не видно пешеходов. Примите меры, пожалуйста. С начала снегопадов она только выше стала. Не доводите до греха. Рядом детское учреждение, часто ходят дети, вдруг они не поймут, что из-за снега их вообще не видно», — написала в соцсети Светлана Лашко.

Как сообщили в УГИБДД города, информацию передали подрядчикам, снежные валы ликвидировали.

В Трехгорном после чистки дороги оказался заблокирован проход к профилакторию.

Челябинцы рассказали о покрытой наледью пешеходной дорожке, по которой дети идут в лицей № 35 и музыкальную школу. По словам горожан, подрядчик не чистит тротуары.

Накануне прокуратура Центрального района Челябинска организовала проверку по сообщениям о складировании снега под мостом на развязке улицы Братьев Кашириных.

Ранее в Нязепетровском районе проблема вывоза снега потребовала вмешательства прокуратуры. Проверка выявила ненадлежащую уборку, снежные навалы на тротуарах и остановках.

В отношении начальника отдела по дорожному хозяйству и благоустройству администрации района возбуждено административное дело, назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

В Челябинске за первую декаду января подрядчиков оштрафовали на более чем три миллиона рублей за плохую уборку снега.

На минувшей неделе в Челябинске вывезли на снегосвалку почти двойную норму снега — более 153 тысяч кубометров осадков.