В Челябинской области снесли незаконно построенную в лесу баню

Найти собственника постройки удалось благодаря рекламе

В Каслинском районе по решению суда снесли баню, которую местный житель построил в лесу около поселка Вишневогорска, не имея разрешительных документов. Заставить собственника демонтировать постройку удалось только после привлечения его к ответственности и возбуждения исполнительных производств, сообщили в пресс-службе ГУ федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Несколько лет назад на берегу пруда внезапно появилась деревянная баня. Позже к ней пристроили беседку, мангальную зону, туалет и мостик для купания, а территорию огородили забором. В социальных сетях все чаще стала появляться реклама об «отличном для отдыха месте без посторонних глаз».

«Постройки были возведены на землях лесного фонда Каслинского лесничества без получения необходимых разрешений, согласований и оформлений. На земельном участке, находящемся в собственности государства, произошел самовольный захват территории»,— уточнили в ГУФССП по региону.

Собственника нашли и привлекли к ответственности за самовольное занятие лесных участков (статья 7.9 КоАП РФ). Суд постановил снести незаконную постройку. Но время шло, а баня так и стояла. Тогда в отношении мужчины возбудили исполнительное производство и обязали его не только снести баню, но и оплатить исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. Испугавшись дальнейших штрафов, собственник постройки снес ее.