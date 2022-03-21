В Челябинской области снегопад спровоцировал пробки на трассе М‑5

Водителей просят воздержаться от дальних поездок

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В отдельных районах Челябинской области в понедельник, 21 марта, выпал снег. Челябинск утром накрыло снегопадом. На трассе М-5 из-за плохой видимости образовалась пробка из фур, сообщают автомобилисты.

В Златоусте в связи с сильным снегопадом дорожные службы работают в усиленном режиме.

«В связи с погодными условиями — обильными снегопадами и ограниченной видимостью — просим горожан воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости», — сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

Обстановка усугубляется сложным рельефом местности, водителей просят быть внимательнее и осторожнее.

Участники сообщества «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» делятся информацией об обстановке на дороге. Водители сообщают, что в районе Златоуста идет сильный снег, движение затруднено. Также затор есть в районе Бакала.

«Более 30 тяжелых стоят на подъем в сторону Уфы, неспешно пробираясь все выше и выше», — сообщил Руслан Черных.

Еще один водитель поделился, что пробка образовалась после Миасса в сторону Уфы. Также сообщается о заторе на участке Юрюзань — Усть-Катав.

Сегодня, 21 марта, внезапный снегопад стал причиной массового ДТП в Златоусте. Столкнулись 17 машин. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

