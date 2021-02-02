Лотерейный билет помог слесарю из Челябинской области закрыть ипотеку

Мужчина выиграл миллион рублей

В Челябинской области мужчина выиграл миллион рублей в лотерею. Несколько билетов Олег Фирсов купил перед Новым годом, еще не зная, что 31 декабря его ждет сокращение. Плохие новости не успели расстроить бывшего слесаря, поскольку уже утром 1 января 2021 года он стал обладателем крупной суммы денег.

Олег утверждает, что он не сомневался: удача будет на его стороне. Свой выигрыш он визуализировал и представлял, на что потратит деньги.

«Получилось так, как и должно было быть. Я брал кредит, чтобы помочь детям с покупкой жилья. Выигрыш поможет мне избавиться от обязательств перед банком, начну жить в свое удовольствие», — рассказал Олег Фирсов.

На работу возвращаться Олег пока не планирует, свободное время он хочет проводить со своими внуками.



