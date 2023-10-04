В Усть-Катавском районе заметили следы медведя

Присутствие косолапого отмечено неподалеку от Юрюзани

В Челябинской области с приходом осени медведи чаще стали появляться вблизи человеческого жилища. Следы животного заметили в Усть-Катавском округе, у дороги между поселком Вязовая и селом Тюбеляс. Об этом сообщили пользователи местных пабликов.

«Вниманию грибников! Между Вязовой и Тюбелясом бродит косолапый, будьте предельно внимательны и осторожны!» — написал в соцсети «ВКонтакте» житель Юрюзани Андрей Пестов, приложив фотографию найденных им отпечатков лап.





Ранее ИА «Первое областное» писало о выходе медведей к инспекторам нацпарка «Зигальга». Специалисты поясняют, что сейчас мишки готовятся к зимней спячке и активно добирают вес, потому и ходят по лесам в поисках еды. После этого косолапые начнут присматривать себе берлоги, что тоже заставит их перемещаться больше обычного.