В Челябинской области скончался экс-начальник Госавтоинспекции Андрей Харцызов

Губернатор Алексей Текслер выразил свои соболезнования

Сегодня, 22 июня, стало известно о смерти бывшего начальника управления ГИБДД по Челябинской области полковника полиции в отставке Андрея Харцызова. Ему было 54 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Андрея Харцызова.

«Андрей Александрович был мужественным и отзывчивым человеком. Принимал участие в боевых действиях, на служебном посту всегда стремился повышать безопасность на дорогах и приносить пользу людям. Соболезную всем, кто знал Андрея Александровича, его родным, друзьям и сослуживцам»,— сказал глава региона.

Андрей Харцызов родился в Казахстане в 1969 году. С февраля 1990 года проходил службу в полиции Челябинской области на разных должностях. Областную Госавтоинспекцию он возглавлял с сентября 2019 года по сентябрь 2022 года. После этого ушел на заслуженный отдых.

В 2001 году был награжден медалью «За Отвагу», в 2003 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также был награжден ведомственными наградами МВД России.