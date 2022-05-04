В Челябинской области скончалась заслуженный художник РФ Нина Лохтачева

Ее похоронили 3 мая в Чебаркульском районе

В праздник Весны и Труда ушла из жизни заслуженный художник России Нина Лохтачева. Ей было 73 года. Прощание состоялось 3 мая в храме Преподобного Серафима Саровского в Златоусте, сообщается на информационном портале российских немцев.

Нина Лохтачева родилась в 1948 году в Алтайском крае, но почти всю жизнь прожила в Златоусте Челябинской области. После школы она окончила Златоустовское педагогическое училище по специальности «учитель рисования и черчения», затем училась в Магнитогорском государственном университете. Почти 10 лет она проработала художником-оформителем в Златоустовском драматическом театре, затем стала художником творческой группы цеха гравюры на металле.

Вместе с супругом Александром Лохтачевым они создали мастерские декоративно-прикладного искусства «ЛиК», где на протяжении всей жизни Нина Владимировна являлась не только руководителем, но и учителем. Она воспитала десятки художников-граверов на металле, а также создала множество авторских разработок по украшению посуды, церковной утвари, скульптуры, холодного оружия и многого другого.

Нина Лохтачева активно участвовала и в общественной жизни. Например, она являлась постоянным членом Межправительственной комиссии «Россия — Германия», на протяжении 12 лет — с 2000-го по 2012-й — была членом Художественного экспертного совета Челябинской области.

Художник награждена различными грамотами и медалями, в том числе за заслуги перед Челябинской областью.

Похоронили Нину Лохтачеву в Чебаркульском районе в селе Травники рядом с супругом.