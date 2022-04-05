В Челябинской области сироте выдали квартиру с затопленным канализацией подполом

К ситуации подключились власти Фершампенуаза и министерство социальных отношений

Жительница Челябинской области переехала в квартиру на Карла Маркса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Жилье она получила от администрации, потому что является сиротой. Девушка заметила неприятный запах в жилище, источником которого оказался залитый канализацией подпол, об этом она рассказала в соцсети.

«Жилье дали в сентябре 2021 года. Квартира хорошая, но в кухне стоял запах канализации, в администрации сказали, что квартирой долго не пользовались и что надо средствами промыть. Сколько раз пробовала, запах также оставался, даже стал хуже. Обращалась в ЖЭК, сказали, что зимой не могут делать осмотр канализации, только ближе к лету. Потом подняла линолеум — там заштукатурена крышка люка под пол. Убрала всё, открыла, а там под полом все залито канализационными отходами», — рассказала хозяйка квартиры Марина Максименко.

У женщины есть ребенок, она переживает за его здоровье. По ее словам, обращения в администрацию района результата не дали.

Местные власти заявили, что ранее женщина со своей проблемой к ним не обращалась. Однако пообещали заняться ее решением.

«К вам приедут сотрудники ЖКХ по заданию администрации района, чтобы исследовать причины такого положения и выслушать ваше мнение. Поскольку вы не проживаете в квартире, просим обеспечить доступ для проведения ремонтных работ. В течение ближайших дней будет проведена откачка канализационных вод и необходимый ремонт труб», — сообщили в пресс-службе администрации Нагайбакского района.

Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства социальных отношений региона, специалисты хотят разобраться в ситуации и запросили у девушки контактные данные для связи. На момент публикации ответа от нее не поступило.