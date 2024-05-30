В Челябинской области сиротам увеличат размер выплаты на аренду жилья

В городах сумма увеличится до десяти тысяч рублей, в районах — до пяти

Депутаты Заксобрания Челябинской области поддержали законопроект об увеличении компенсации расходов на аренду жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.



Региональный Минсоц разработал законопроект по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Выплаты на аренду жилья дети-сироты будут получать ежемесячно.

Сейчас компенсацию получают 258 человек. Речь идет о сиротах старше 18 лет, которым пока не предоставили жилье.

«Средства предоставляются тем, кто включен в список нуждающихся в жилье, но еще его не получил», — сказали в пресс-службе Минсоца области.

Компенсацию выплачивают ежемесячно в размере 100% от платы за жилье, но не более шести тысяч рублей в городах и не более трех тысяч рублей в муниципальных районах, уточнили в пресс-службе Заксобрания Челябинской области.

Согласно законопроекту, с 1 июля размер выплаты увеличат до пяти тысяч рублей в муниципалитетах и до десяти тысяч рублей в городских округах. По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, такое решение принято в связи с ростом цен на аренду жилья.

С 2025 года размер выплаты будет индексироваться.