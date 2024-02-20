В Челябинской области вырос показатель возврата детей после реабилитации в кровные семьи. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт в своем телеграм-канале рассказала о профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства. Вице-губернатор убеждена, что дети должны воспитываться в семьях, а помещение ребенка в специализированное учреждение — крайняя мера.

В 2022 году показатель возврата детей в семью составил по региону 47%. По итогам прошедшего года цифра увеличилась до 66%. Но за сухими данными — жизнь и воспитание ребенка. Ирина Гехт считает, что тенденция такого роста обнадеживает.

«Все-таки ребенок должен воспитываться в кругу своей семьи, а специализированные учреждения — это уже крайняя мера. Больше всего детей возвращаются в семьи в Катав-Ивановском (92%) и Октябрьском районах (91%). Меньше всего — в Ленинском и Курчатовском районах Челябинска, 46% и 48% соответственно», — пояснила она.
 На сегодня в Челябинской области на профучете состоит 4062 семьи, в них воспитываются 8649 детей. Из них 595 семей (1195 детей) находятся в социально опасном положении.
«Год от года эта статистика практически не меняется: в 2022 г. состояло на учете 4063 семьи. Продолжим делать все, чтобы помогать родителям и детям избегать кризисных ситуаций, а также как можно скорее находить выход из них», — пояснила Ирина Гехт.