В Челябинской области синоптики прогнозируют порывистый ветер

Погода в регионе будет пасмурной

В четверг, 10 февраля, в Челябинской области прогнозируют облачную погоду без осадков. Ночью воздух будет морозным, днем существенно прогреется. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе ожидается порывистый ветер.

В ночь на четверг в Челябинской области похолодает до −18, −23°C, при прояснении столбики термометров достигнут −28°C, на западе будет теплее — до −13, −18°C. Днем температура воздуха составит −8, −13°C, на западе воздух прогреется до −3°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков, местами туманы. Изморозь. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается понижение температуры до −21, −23°C, днем ртутные столбики поднимутся до −8, −10°C. Облачно с прояснением, осадков не обещают. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.