В Челябинской области синоптики прогнозируют метели на 15 апреля

Водителей просят воздержаться от поездок

В Челябинской области продолжает действовать штормовое предупреждение. Уже предстоящей ночью в южных районах региона возможны метели и сильный гололед. Министерство дорожного хозяйства Челябинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок.

По данным синоптиков Челябинского гидрометцентра, действие циклона, обрушившегося на регион накануне вечером, продолжится и в предстоящие выходные. Так, уже ночью 15 апреля на юге области возможен сильный снег и метели, гололедица на дорогах. Ночью температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов, а порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Также в южных районах может установиться временный снежный покров. Днем температура воздуха может подняться до 6 градусов тепла, но осадки в виде мокрого дождя и снега продолжатся.

ГУ МЧС России по Челябинской области и министерство дорожного хозяйства региона, учитывая прогнозируемую гололедицу, рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте.