В Челябинской области синоптики обещают жару до +33°C

Днем 19 июля возможны дожди, грозы и град

Сегодня, 19 июля, в Челябинской области ожидается жаркая и дождливая погода. По данным синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, в отдельных районах региона возможны грозы и град.

В Челябинске синоптики прогнозируют переменную облачность, днем ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха поднимется до +26, +28°C. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8 метров в секунду.

В регионе также обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Днем столбики термометров достигнут +25, +30, на крайнем юге до +33°C. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8 метров в секунду, днем возможны порывы от 13 до 18 метров в секунду.

Как сообщают южноуральские синоптики, предстоящая неделя будет жаркой. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.