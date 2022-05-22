В Челябинской области синоптики обещают дождь со снегом и штормовой ветер

В горных районах региона столбики термометров покажут +5°C

Сегодня, 22 мая, в Челябинской области прогнозируют дождь со снегом и штормовой ветер. Температура воздуха в регионе не поднимется выше +13°C, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Днем в Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Ртутные столбики покажут от +9 до +11°C. Ветер северо-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области воздух прогреется до +8, +13°C, в горах будет заметно прохладнее — до +5°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов будет дождь со снегом, в горах до умеренного. Ветер северо-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о непогоде. Жителям Челябинской области напомнили о том, что во время дождя со снегом не следует отправляться в длительные поездки на личном автомобиле, а при сильном ветре необходимо строго соблюдать правила безопасности и не стоять под деревьями, рекламными щитами и около стен домов. Лучше всего укрыться от непогоды в подъезде жилого дома.