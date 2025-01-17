В Челябинской области силовики провели масштабную проверку мест проживания этнических групп

Массовые рейды прошли по всему региону

В Челябинской области силовики провели масштабную проверку мест проживания этнических групп. В рейдах участвовали полицейские Челябинской области, представители Минобороны и другие ведомства. Силовую поддержку оказывали бойцы регионального управления Росгвардии.

«В рамках комплексных рейдов использовались беспилотные летательные аппараты, полицейские проверяли жилые помещения, строения и документы представителей этнических групп, сотрудниками УВМ организованы мероприятия по установлению законности проживания и пребывания указанной категории лиц», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Проводились обысковые мероприятия, все граждане проверялись на предмет нахождения в розыске за совершение преступлений.

Экипажами Госавтоинспекции принимались меры по недопущению нарушений ПДД автовладельцами. Совместно с коллегами из других подразделений полиции и Росгвардии досматривали автомобили.

Выявлены факты размещения в сети Интернет символики запрещенной в РФ организации, составлен ряд протоколов за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, выявлены лица, не уплатившие административные штрафы, а также те, кто ранее проходил по краже имущества.

Все выявленные граждане доставлены в районные подразделения полиции, поставлены на учет. В отношении нарушивших закон начато проведение проверок. В ходе рейдов вручены повестки о явке для постановки на воинский учет.