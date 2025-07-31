В Челябинской области школьные автобусы будут обеспечивать гаражами

Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер



В Челябинске на площади Революции 31 июля состоялась передача 42 новых школьных автобусов в 19 муниципалитетов области, сообщал ранее 1obl.ru. Автопарки в учебных заведениях планомерно обновляют, чтобы обеспечить детям комфортный и безопасный путь в школу.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что за три года было передано 183 новых автобуса. Обновление автопарка проходит по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Когда мы говорим о доступном и качественном образовании, мелочей быть не может. Безопасная дорога детей в школу — важная часть вопроса доступности образования», — отметил Алексей Текслер.

Он также добавил, что совместно с Министерством просвещения России разработан пятилетний план по обновлению школьного транспорта.

На сегодняшний день в Челябинской области на школьных автобусах перевозят почти 20 тысяч школьников. Губернатор пообщался с главами муниципалитетов и отметил, что в большинстве территорий нет автобусов старше 10 лет. Однако, по словам водителей, важным аспектом остается наличие гаражей для новой техники. Алексей Текслер поручил обеспечить их появление совместно с поставкой новых автобусов.

Кроме того, губернатор акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по ремонту и строительству дорог для обеспечения безопасной доставки детей в школы.

«Дорогами надо заниматься, много задач на юге области. Будем эту работу усиливать в следующем году», — заключил он.