В Челябинской области школьники смастерили теплую будку для собак из приюта

Деревянный домик из натурального дерева весит 120 килограммов

В Снежинске воспитанники школы № 128 изготовили на уроках труда утепленный домик для местного приюта. На днях его доставили по нужному адресу. Полезную идею уже подхватили и другие школы города, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Необычный проект запустили депутаты Снежинского городского округа после ноябрьского визита в организацию «Из приюта домой». Вместе с городским управлением образования проработали идею, нашли подходящий макет зимнего варианта будок. С покупкой материалов помог снежинский ядерный центр. А затем дети школы № 128 под руководством педагога Юрия Иванова на практике узнали, как своими руками сделать удобную и надежную конуру.

Вес зимней будки для собаки — 120 килограммов. По всему периметру она отделана специальным утеплителем, который помогает животному чувствовать себя вполне комфортно даже в морозы.

Первая теплая будка досталась псу с нелегкой судьбой по кличке Джокер.

«У соседок по вольеру будка теплая, но Джокера они внутрь не пускают, а его будка — обычная, он в нее даже не заходит и мерзнет на улице. Поэтому Джокеру новая будка особенно нужна. Такие же теплые будки хорошо бы сделать еще для 40 собак. Когда это щенки или подростки, они хорошо уживаются. Но чем взрослее они становятся, тем сильнее им нужно собственное пространство. Иначе могут быть склоки», — поясняет директор приюта «Из приюта домой» Екатерина Котлованова.

Скоро в приюте появятся еще 15 теплых домиков для животных. На восемь из них материалы уже заказаны, осталось лишь изготовить их стараниями неравнодушных людей.

«Нам начали звонить и из других снежинских школ, спрашивать, как подключиться к делу. Сегодня еще две будки привезли из школы № 121. И мне кажется, это очень здорово. Дети отрабатывают на уроках труда навыки, которые потом им могут пригодиться в жизни, а животные получают теплый и безопасный домик. Надеюсь, в других городах области или даже страны тоже возьмут на вооружение идею», — подытожила собеседница.