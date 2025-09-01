В Челябинской области школьники помогают онкобольным детям

В учебных заведениях проходит акция «Начинаем год с добра»

Благотворительное движение «Искорка Фонд» в девятый раз запускает акцию, приуроченную ко Дню знаний, под названием «Начинаем год с добра». Ребята могут направить карманые деньги на помощь детям с онкологическими заболеваниями, рассказали Первому областному информагентству в «Искорке Фонде».

Для участия в сборе нужно обменять благотворительное пожертвование на браслет, линейку, стикерпак или флажок акции. Собранные пожертвования пойдут на оплату МРТ на высокоточном оборудовании и срочный выкуп лекарственных препаратов для пациентов, которые пока не оформили бесплатные лекарства по полису ОМС.

«Взнос одного ученика позволяет приобрести баночку питания для маленького пациента, а деньги, собранные классом, дают возможность закрыть одно обследование на высокоточном магнитно-резонансном томографе. Пожертвование от школы может обеспечить оплату дорогостоящего препарата для одного ребенка», — говорят в «Искорке».

В прошлом году акция акция привлекла внимание 39 школ из Челябинска и Челябинской области. Каждое учебное заведение собрало от 50 до 80 тысяч рублей. Всем вместе школьникам удалось собрать 980 000 рублей.

Акция продлится до 10 сентября. Среди участников разыграют подарки. Имена победителей объявят 16 сентября.