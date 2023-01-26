В Челябинской области школьники клонируют картофель и создают беспилотные механизмы

Результаты исследований ребята презентуют в мае

350 школьников из Челябинской области стали участниками всероссийской образовательной инициативы «Сириус. Лето». Несколько месяцев дети под руководством наставников решают серьезные научно-исследовательские задачи, которые охватывают различные сферы: медицину, промышленность, космос, беспилотные системы и агробиологию, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Одной из самых популярных у школьников оказалась задача от Южно-Уральского государственного университета. Сразу 20 ребят вместе со студентами «добывают» белковый гидролизат из молочной сыворотки и разбираются, что будет, если использовать его в различных областях.

Вместе с педагогом кафедры процессов машин обработки материалов давлением ЮУрГУ Олегом Сивериным и студентами-наставниками школьники пробуют себя в создании шагающего беспилотного механизма, снаряженного GPS, камерой, тепловизором и ультразвуком.

С педагогами и наставниками из Южно-Уральского государственного аграрного университета школьники клонируют картофель и оптимизируют процесс выращивания грибов с помощью промышленных отходов.

Исследования ведутся не только в Челябинске, проектные команды работают также в Магнитогорске, Снежинске и Трехгорном. Итоги программы «Сириус. Лето» подведут в мае на конференции, где школьники презентуют результаты своих исследований.