В Челябинской области школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены с 1 сентября

Возобновляются сезонные скидки

C 1 сентября 2022 года школьники и студенты смогут ездить на пригородных поездах, покупая билеты по сниженной цене. В Челябинской области размер скидки составит 50%. Льгота будет действовать до 15 июня 2023 года и распространяется не только на электрички, но и на «Ласточки», сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

При оформлении проездного школьникам необходимо предъявить справку, выданную общеобразовательным учреждением, для обучающихся и воспитанников старше 7 лет. Остальным потребуется студенческий билет, где есть отметка о продлении на соответствующий учебный год.

«Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу», — уточнили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Челябинской области увеличивают число рейсов электропоездов «Ласточка» по маршруту Челябинск — Магнитогорск. С 23 августа электричка будет курсировать ежедневно дважды. Решение принято в связи с популярностью рейсов.