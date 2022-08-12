В Челябинской области школа переехала в новое здание из постройки XIX века

В помещениях на 500 учащихся развернули зимний сад и форум-зону

В городе Верхнеуральске завершено строительство нового здания на 500 мест для школы № 2, сообщили сегодня, 12 августа, в пресс-службе правительства Челябинской области. Решение построить школу принял в 2019 году глава региона Алексей Текслер.

До появления новой школы дети обучались в здании конца XIX века, где не было даже пищеблока. Питанием обеспечивала соседняя школа № 1, завтраки приносили в термосах. В новом здании пищеблок и столовая соответствуют самым современным требованиям и позволят обеспечить школьников двухразовым горячим питанием.

В здании также предусмотрены помещения для работы группы продленного дня, библиотека с читальным залом, компьютерный класс с доступом в интернет. В школе укомплектовано 20 классов. По два класса для учащихся младшей и средней школы и по одному классу для старшеклассников. Помещения оборудованы проекторами, интерактивными панелями, планшетами, ноутбуками и многофункциональными устройствами.

По словам главы Верхнеуральского района Сергея Айбулатова, новая школа станет опорной площадкой для учеников и педагогов всего района.

«Здесь будут проводиться районные соревнования, мероприятия, мастер-классы, семинары. База для этого создается шикарная: хореографический и тренажерный залы, учебные кабинеты с техникой последнего поколения, форум-зоны, спортивные площадки, сенсорные комнаты, зимний сад и многое другое»,— сказал он.

В новую школу детей планируют подвозить от старого здания на автобусах. Министерство образования региона предоставило для этого дополнительный автобус на 32 места. Кроме того, за счет бюджета школу обеспечат учебниками на сумму 1 млн рублей.