В Челябинской области шесть библиотек получат уникальную концепцию в 2025 году

В «цифровом» XXI веке хранилища книжных фондов пользуются популярностью у молодежи

Ежегодно 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Изначально библиотеки создавались в качестве хранилищ книг, но сейчас они стали в том числе площадками для общения и обмена идеями.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе многие библиотеки уже оснащены по модульному стандарту и являются точками притяжения жителей и центрами знаний.

«Они адаптируются к вызовам времени, внедряя современные технологии, активно работают с детской и молодежной аудиторией, прививая подрастающему поколению любовь к чтению, интерес к истории, уважение к традициям и культуре родной страны», — добавил Алексей Текслер.

В этом году, например, в Челябинской области модернизируют шесть библиотек. У каждой будет своя интересная концепция. Всего за последние пять лет в регионе модернизировали 41 библиотеку.

Немного истории: Общероссийский день библиотек был учрежден указом президента России в 1995 году. Дату 27 мая выбрали потому, что в этот день в 1795 году была основана первая государственная общедоступная библиотека России — Императорская публичная библиотека.

На самом деле первые библиотеки появились почти на 700 лет раньше, но они были монастырскими и церковными. Например, самая первая библиотека появилась в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. Основал ее Ярослав Мудрый.