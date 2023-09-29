В Челябинской области сформированы призывные комиссии

Областную комиссию возглавил губернатор Алексей Текслер

1 октября в Челябинской области, как и по всей России, стартует кампания по призыву на срочную военную службу. В регионе уже сформированы призывные комиссии на областном и муниципальных уровнях. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера уже опубликовано на портале правовой информации.



Согласно документу, в основной состав областной призывной комиссии входят 39 человек. Председатель — Алексей Текслер, кроме него в основном составе — военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, министр общественной безопасности Светлана Костина, заместители региональных министров образования и здравоохранения, представители Оренбургского казачьего войскового сообщества и областного военкомата. Большая часть членов областной комиссии — врачи из разных медицинских учреждений областного и городского уровня. Резервный состав комиссии возглавляет вице-губернатор Алексей Фартыгин.

Областной военкомат пока не сообщает о планах на осеннюю призывную кампанию. Напомним, год назад осенний призыв стартовал на месяц позже из-за объявленной президентом частичной мобилизации, с 1 ноября, а не с начала октября. Тогда в армию ушли около трех тысяч новобранцев.