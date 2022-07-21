В Челябинской области льготники дополнительно получат более 20 бесплатных участков земли

Место можно использовать под строительство дома или для ведения хозяйства

В Челябинской области дополнительно сформированы земельные участки для бесплатного предоставления жителям. Перечень включает в себя 23 участка, которые льготники могут получить под строительство дома или для ведения личного подсобного хозяйства, сообщает пресс-служба министерства имущества региона.

«Больше всего дополнительных земельных участков сформировано во втором квартале 2022 года в городе Чебаркуле и в Саткинском районе», — говорится в сообщении.

По итогам шести месяцев 2022 года льготникам бесплатно в собственность предоставили 69 земельных участков общей площадью 8,47 гектара. Большинство из них расположены в Сосновском районе, Златоусте, Копейске, Магнитогорске и Миассе.

Напомним, в Челябинской области право на бесплатное получение земли имеют многодетные семьи, сельские жители и молодые семьи, нуждающиеся в жилых помещениях. Также участок могут получить обманутые дольщики и лица, получившие увечье при исполнении воинских обязанностей.

Участки предоставляют южноуральцам в соответствии с очередью. Ознакомиться с утвержденным перечнем земли можно на сайте министерства имущества Челябинской области в разделе «Предоставление земельных участков льготным категориям граждан».

Как получить от государства бесплатно участок и что с ним делать — в материале ИА «Первое областное».