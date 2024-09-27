В Челябинской области сеть офисов ПСБ пополнилась отделением в Снежинске

Клиентам доступны все виды банковских продуктов и услуг

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ПСБ открыл первое отделение в Снежинске. Новый офис, специализирующийся на обслуживании физических лиц, находится в центре города на улице Васильева, 7. Здесь клиентам доступны все виды банковских продуктов и услуг для населения — можно оформить потребительский и ипотечный кредит, в том числе по программам с льготными условиями, инвестиционные продукты, а также получить дебетовую или кредитную карту, открыть вклад и накопительный счет.

«Многие банковские процессы перешли в цифровое пространство. Тем не менее есть ряд финансовых вопросов, которые клиенты предпочитают решать с помощью специалистов. Поэтому формат офлайн-офиса по-прежнему остается востребованным. Новое отделение ПСБ в Снежинске будет обслуживать как работников градообразующего предприятия — ФГУП „Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина“, так и всех горожан»,— прокомментировал открытие офиса вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинской области Алексей Юхачев.

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