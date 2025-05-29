В Челябинской области семьи участников СВО получат выплаты независимо от времени обращения

Ранее было необходимо обратиться за помощью в течение двух-трех лет

В четверг, 29 мая, депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли поправки в закон о поддержке участников СВО, которые гарантируют получение единовременных выплат независимо от времени обращения за деньгами. Поправки приняты по инициативе главы региона Алексея Текслера.

«Из закона сегодня исключили норму, которая устанавливала срок обращения за единовременными выплатами», — заявила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

До этого выплаты предоставлялись, если участник спецоперации или члены его семьи обращались в Минсоц до истечения двух лет, а в отдельных случаях — трех лет, со дня ранения, установления инвалидности или окончания службы.