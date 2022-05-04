В Челябинской области семьи тратят маткапитал на газификацию жилья

В Октябрьском районе такой вариант популярен у многодетных

Семья Ширинкиных из села Октябрьского района потратила региональный материнский капитал на установку газового оборудования в доме. На сегодня размер социальной выплаты составляет 108 160 рублей. Право на областной маткапитал имеют россияне, проживающие в Челябинской области, при рождении третьего и последующих детей. Но есть условие: доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов на человека, сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.

Два года назад семья Юрия и Ольги Ширинкиных отметила новоселье. Хозяева возвели на новом месте баню, хозпостройки, начали расширять и утеплять дом, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Возник вопрос о замене старой газовой системы.

«Семья у нас многодетная: всех нужно накормить, обуть, одеть, поэтому материнский капитал стал для нас огромным подспорьем. Как только узнали, что его можно потратить на подключение к сетям газораспределения, сразу же начали оформлять документы. Собрали быстро, за неделю, сотрудники соцзащиты помогали, подсказывали, очень по-доброму отнеслись к нам. 30 января подали заявление, а уже 8 апреля нам провели трубы и смонтировали необходимое оборудование», — рассказала Ольга Ширинкина.

В Октябрьском районе у многодетных семей пользуется спросом газификация домов.

«В 2021 году из 40 семей, обратившихся за региональным капиталом, почти половина использовала его на подключение дома к сети газораспределения. Система отработана, у мотивированных родителей подготовка документов занимает минимум времени, со стороны соцзащиты мы оформляем все максимально оперативно», — прокомментировала начальник управления соцзащиты населения Октябрьского района Екатерина Бабенкова.

Использовать средства областного маткапитала на подключение газа в доме можно с момента, когда третьему ребенку исполнилось полгода. Подать заявление можно в управлении соцзащиты или на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Этим правом можно воспользоваться один раз.

«В прошлом году у семей появилась возможность использовать региональный материнский капитал на подключение индивидуальных домов к сетям газораспределения и установку газового оборудования. Газификация дома значительно улучшает жилищные условия семьей, особенно если говорить о сельских территориях», — подчеркнула министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, в 2022 году запланировано предоставить материнский капитал 4 тысячам семей на сумму свыше 432 миллионов рублей. В этом году 26 семей уже направили эти средства на подключение дома к сети газораспределения.

Жители Челябинской области чаще всего направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. За все время действия программы этим правом воспользовались 246 тысяч семей, в первом квартале 2022 года — 4650. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

