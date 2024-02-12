В Челябинской области семьи с детьми получают 17 пособий и выплат

Все это меры социальной поддержки по линии министерства социальной защиты

Минсоц Челябинской области готов предоставить семьям с детьми 17 различных пособий и выплат. О самых популярных мерах соцподдержки рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

«Так, например, мы предоставляем ежемесячные денежные выплаты на третьего и последующих детей, региональный материнский капитал и областное единовременное пособие при рождении ребенка», — прокомментировала Ирина Буторина.

Также южноуральцы могут получить ежемесячную выплату на второго ребенка. Пособие назначается с учетом доходов семьи одному из родителей до тех пор, пока ребенку не исполнится год. Критерий нуждаемости семьи увеличен до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, а само пособие составляет 11 029 рублей ежемесячно.

Существует выплата на спецпитание для детей в фенилкетонурией, целиакией, ихтиозом и буллезным эпидермолизом.

Платится компенсации на оздоровление и реабилитацию детей-инвалидов. Для удобства родителей введен сертификат, позволяющий родителям сразу направлять деньги на счет организации.

Одной из самых востребованных мер социальной поддержки является выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Социальная газификация помогает провести голубое топливо до границ земельных участков, а меры соцподдержки дают возможность жителям региона приобрести и установить необходимое оборудование.

В настоящее время выплаты от государства на газификацию предоставляются южноуральцам 21 льготной категории, что является беспрецедентным по охвату получателей мер социальной поддержки.

Ранее Соцфонд рассказал о новых правилах назначения единого пособия на детей в Челябинской области. Руководитель ведомства Владимир Шаронов ответил на самые частые вопросы южноуральцев.



С 1 января до 300 тысяч рублей увеличен размер выплаты взамен предоставления бесплатного земельного участка многодетным семьям.

Информацию о других мерах социальной поддержки семей с детьми можно найти на официальном сайте министерства социальных отношений Челябинской области, а также в официальных сообществах в социальных сетях.