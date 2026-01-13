В Челябинской области семьи с детьми получат новую выплату в 2026 году

Родителям вернут часть уплаченного НДФЛ

С нового года южноуральские семьи с двумя и более детьми могут рассчитывать на новую выплату — возврат 7% от уплаченного в 2025 году НДФЛ. Кому положен налоговый вычет и как его получить — в материале ИА «Первое областное».

«Закон наделяет правом на получение выплаты работающих родителей, являющихся гражданами РФ, постоянно проживающих в России, и с доходов которых был уплачен подоходный налог в размере 13%»,— рассказали в Минфине России.

Выплата положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Челябинской области. Кроме того, при назначении выплаты будет учитываться наличие в собственности семьи автомобиля или недвижимого имущества.

Претендовать на выплату смогут семьи, воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет при условии обучения на очном отделении.

Подать заявление на получение налогового вычета за 2025 год родители смогут с 1 июня по 1 октября 2026 года на портале «Госуслуги», в МФЦ или отделении Соцфонда по месту жительства. При положительном решении деньги будут перечислены на банковский счет.