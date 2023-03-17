Алексей Текслер: «Внимание и помощь семьям мобилизованных — приоритетная задача»

Родители и жены военнослужащих могут оформить выплаты и попросить о помощи

В Челябинской области семьям участников специальной военной операции оказывают комплексную поддержку. Выплаты, консультации, волонтерская и даже натуральная помощь должны в полной мере быть предоставлены каждой семье военнослужащего — такую задачу регулярно ставит губернатор Алексей Текслер перед главами территорий. В информагентстве «Первое областное» узнали, чем конкретно помогают таким семьям. Истории южноуральцев — в материале.

Ольга Куликова живет в деревне Ужевка Сосновского района. Ее среднего сына Алексея призвали по мобилизации. Ольга Юрьевна — многодетная мама и уже не единожды бабушка: в ее семье четверо детей и пятеро внуков. Алексей живет в Долгодеревенском, но прописан с матерью в одном доме. Это позволило Ольге Юрьевне обратиться за назначением компенсации за покупку и подключение газового оборудования в дом.



Дом Ольги Куликовой отапливается дровами. На зиму нужно две машины дров, в холодную зиму — три. Одна машина стоит около 15 тысяч рублей. Готовят в доме на газе из баллона. Газовое отопление, несомненно, снизило бы расходы.

«К газу мы хотели подключаться давно. Когда Лешу призвали, сноха подсказала, что нужно в соцзащиту сходить — написать заявление на выплату. Он когда узнал, что могут помочь, тоже сказал: „Хорошее дело“», — говорит Ольга Куликова.

Похожая история и у жительницы Бредов. Пока семья только готовит документы на оформление выплаты.

«Отапливаемся печью на дровах. Мы стоим в очереди на догазификацию по федеральной программе, газ к нашему дому подведут до конца 2023 года. После подведения газа нам понадобится внутридомовое газовое оборудование. Узнали, что нам с мужем, как родителям мобилизованного, можно будет получить средства от области на приобретение и установку этого оборудования. Обратились в соцзащиту. Хорошо, что есть такая помощь», — рассказала Светлана.

В Нагайбакском районе выплату уже получили четыре семьи. В Каслинском районе в очереди на получение — десять семей. Здесь еще несколько десятков семей обеспечили дровами на всю зиму.

Напомним, семьи мобилизованных имеют право на единовременную социальную выплату на внутридомовое газовое оборудование в размере фактически понесенных затрат, но не более 200 тыс. рублей.

«Ранее для получения выплаты необходима была совместная регистрация членов семьи с мобилизованным в жилом помещении, подлежащем газификации. С 1 января 2023 года это требование по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера исключено. Всего с октября прошлого года выплату получили 32 семьи мобилизованных граждан на общую сумму 4,27 млн рублей», — прокомментировала ситуацию Ирина Буторина.

Там, где газ еще не проведен, семьям всю зиму доставляли дрова. Местные волонтеры помогали их расколоть, сложить. Пожилым родителям мобилизованных главы поселений организовывали очистку дворов от снега.

По принципу одного окна в Челябинске открыли единую службу сопровождения участников СВО (на базе центра реабилитации «Семья»). Центр призван помочь вернувшимся военнослужащим адаптироваться к мирной жизни, поддержать их близких.

«Мы будем центр реабилитации развивать, выделим его в самостоятельную структуру. Любой, кто вернулся со специальной военной операции, должен быть в зоне внимания центра, с каждым должен быть проактивный контакт — не ждать обращения», — отметил ранее Алексей Текслер.

Губернатор поставил задачу увеличить количество медицинских баз для оказания помощи, с последующей реабилитацией, включая протезирование и так далее. Также каждый вернувшийся из зоны СВО должен проходить психологическую реабилитацию. Эту работу должны организовать органы соцзащиты в городах и районах.

Меры социальной поддержки членов семей мобилизованных граждан установлены и в сфере социального обслуживания. Бесплатные социальные услуги на дому могут получить пожилые родственники мобилизованных южноуральцев и инвалиды первой и второй группы.

Кроме того, членам семей мобилизованных жителей области, признанным нуждающимися в стационарном обслуживании, предоставлено право направления в организации социального обслуживания во внеочередном порядке. Дети военнослужащих и добровольцев, погибших на СВО, а также мобилизованных граждан могут бесплатно отдохнуть в загородных лагерях и санаториях. В 2022 году путевки получили 247 детей.

Напомним, в Челябинской области установлены дополнительные выплаты. Областные единовременные выплаты предоставляются военнослужащим, командированным, волонтерам и добровольцам, получившим ранения и (или) инвалидность; членам семей погибших; гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», а также мобилизованным и членам их семей. В 2022 году на единовременные выплаты был направлен 1 млрд 38 млн рублей. С начала 2023 года по состоянию на 7 марта единовременные выплаты за счет средств областного бюджета предоставлены гражданам на общую сумму 146,09 млн рублей.