В Челябинской области семейная ферма разводит несколько тысяч коров

Она является одной из крупнейших в регионе производителей мяса и скота

2 октября — День сельхозживотных. Это отличный повод напомнить, что Челябинская область — крупнейший производитель мяса и молока в России. Знаете ли вы, что на наших фермах выращивают скот для сетей ресторанов и магазинов? Журналисты медиахолдинга «Первый областной» побывали в одном из таких хозяйств. Как ветеринару подступиться к своенравным буренкам, как посчитать всех телок и бычков, если они на вид — все одинаковые? Об этом и другом — в нашем материале.

ООО «Варшавское» действует в Карталинском и Октябрьском районах. Предприятию уже более 30 лет, посевная площадь в разные годы составляла по 15 тысяч гектаров. Сейчас обрабатывается уже 8—9 тысяч, и этих земель хватает, чтобы накормить многотысячный гурт герефордов. В «Варшавском» выращивают коров мясных пород, разводят их не только на мясо, которое поставляют в магазины области, но и для дальнейшей селекции.

Предприятие — семейное. Возглавляет его Евдокия Гребенщикова, ее сын Василий Гребенщиков после 15 лет работы на ферме стал руководителем, дочь — главным бухгалтером, зять заведует гаражом и руководит филиалом в Октябрьском районе.

«Любые рабочие моменты остаются на работе. Дома можем обсудить, но стараемся не смешивать эти процессы. Мы живем одной целью, чтобы наше предприятие развивалось», — говорит Василий.

Главный зоотехник Александр Швахов «руководит» гуртом в четыре тысячи голов коров и телят.

«Характер у них как у людей: есть смирные, есть дикие, своенравные. Каждый месяц мы взвешиваем телят, они прибавляют по 30—40 килограмм. Это тоже отдельный процесс: загоняем в специальный раскол и каждого вылавливаем. Продаем таких бычков разных возрастов», — говорит он.

Вес живого бычка может составлять 700 килограмм. Главный ветврач Юрий Саблин рассказывает: каждый день при таком поголовье расписан по минутам. Он отвечает за вакцинацию, правильное питание, здоровье, выпас.

«У телят также начинается кашель, сопли, температура. Телята лежат, мало едят, становятся вялыми. Дней 7—8 лечим. Думаете, легко с крупными животными работать? Того же теленка надо поймать, ставить уколы и даже зафиксировать. Они же тоже чувствуют. Бывало, что накануне спокойно стоят, а на следующий день после укола уже к себе не подпускают. А мамочки тоже могут чувствовать угрозу и не пускают к теленку», — говорит он.

Юрий признается, что специалисты знают каждую корову, хотя на первый взгляд кажется, что они все одинаковые. Бывает, что приходится и поговорить с буренкой, чтобы спокойнее себя чувствовала.

Учредитель предприятия Евдокия Гребенщикова сама начинала свой путь в животноводстве с должности зоотехника. Хозяйка признается, что сейчас сложно найти кадры на селе и поэтому ей иногда приходится принимать не только ключевые решения, но и вникать в процессы ухода за скотом.

«Смотришь на этих телят, и невозможно не влюбиться. Они же как люди. Бегают малыши за мамами. У коров тоже есть иерархия, в стаде есть лидер — это не бык, а обязательно корова. И она идет всегда впереди, и если кто-то обгоняет, то главная обязательно боднет. Есть в стаде садик — три-четре коровы охраняют по 20 телят, которые не успевают бегать на пастьбу за взрослыми», — говорит хозяйка предприятия.

Евдокия Гребенщикова признается, что уже третий год приходится сдавать скот на мясо. Племразведением уже мало кто занимается.

«Жалко, конечно, никто не хочет разводить скот на племя. Если и покупают живое животное, то быков. И тоже потом это племя на мясо пускают», — говорит она.

Фото: скриншоты с репортажа на сайте 1obl.tv