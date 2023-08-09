В Челябинской области семье вернули украденный 8 лет назад маткапитал

Сотрудница Пенсионного фонда тайком вывела деньги и тратила на свои нужды

Центральный районный суд Челябинска постановил зачислить на счет пострадавшей семьи средства украденного маткапитала, а также проиндексировать его размер. Об этом в личном телеграм-канале сообщает депутат Госдумы Яна Лантратова.

В марте 2015 года сотрудница Пенсионного фонда оформила подложные документы и перевела на свой счет маткапитал 19 семей из Челябинска. Факт мошенничества был признан в суде. Женщине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Но даже после обвинительного приговора семьи не могли получить положенные средства, так как законом не установлен механизм восстановления средств маткапитала в случаях, когда средства были похищены преступным путем», — замечает Яна Лантратова.

Восстанавливать право на маткапитал пришлось в судебном порядке.

В итоге одна семья, потерявшая 425 тысяч рублей, теперь получит проиндексированную компенсацию — 775 тысяч рублей. Таким же образом будут возвращены деньги и другим пострадавшим.

Всего в 2015 году мошенница обманула 19 семей, получив более 11 млн рублей прибыли. Пока шел суд, он смогла вернуть государству всего 40 тысяч рублей.