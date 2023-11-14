В Челябинской области семь человек погибли под неокрепшим льдом в 2023 году

МЧС дает инструкцию по технике безопасности

В 2023 году в Челябинской области уже семь человек погибли на тонком льду. В региональном управлении МЧС предупреждают южноуральцев, что выход на лед может стать смертельно опасным. Особенно в службе просят не выпускать на лед детей.

Уже в этом сезоне трагедия на водоеме унесла жизнь ребенка в Аргаяшском районе. Региональные службы безопасности просят южноуральцев с вниманием отнестись к предупреждениям. Так, безопасным считается лед, толщина которого уже достигла не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см — в соленой. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги, а также выходить на него, если от воздействия лыжной палки или полена на поверхность вышла вода. Этот лед еще не окреп.

А пока местные власти обновляют списки мест, где выход на лед запрещен даже в зимний период. В Челябинске, например, таких мест 14. Нарушение запрета грозит штрафом от 500 до 2000 рублей.

А накануне магнитогорские спасатели вытащили из ледяной воды хулигана, который убегал от местных казаков и решил переплыть реку Урал.