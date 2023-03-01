В Челябинской области сельских пенсионеров бесплатно подвозят до районных больниц

Минсоц помогает южноуральцам 65+ пройти диспансеризацию

В России для граждан уже почти 10 лет проводят диспансеризацию. Медицинское обследование выявляет сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и болезни легких. Однако жителям небольших сел иногда тяжело добраться до районной больницы. Специально для пенсионеров старше 65 лет региональное министерство социальных отношений с 2019 года организует подвоз пациентов в районные клиники. Корреспондент ИА «Первое областное» отправился в поселок Лазурный, чтобы оценить степень комфорта и пообщаться с пользователями услуги.

Довозят пенсионеров из Лазурного до Красноармейской центральной районной больницы на современном микроавтобусе. Его Минсоц специально приобрел для этих целей. «ГАЗель» шестиместная, в задней части салона есть электроподъемник для инвалидов-колясочников.





Сегодня пять пенсионеров сели в машину в назначенном месте. Еще одну 75-летнюю женщину забрали прямо из дома.





«Можно и так сделать. Это все согласовывается с медицинской организацией. Она нам дает список пациентов, мы с ними предварительно созваниваемся и выезжаем. Можем даже подъехать к дому», — пояснил заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения Красноармейского района Семен Синицын.

В районной больнице пенсионеры проходят обследование и, если у них выявят заболевания, отправляются к узким специалистам. В поселковых амбулаториях, как правило, есть только терапевт.

«В районной больнице мы измеряем артериальное давление, делаем общий и биохимический анализ крови, ЭКГ, внутриглазное давление, маммографию. В амбулаториях — только общий анализ крови, биохимия и ЭКГ», — поделилась врач кабинета медицинской профилактики Красноармеской центральной районной больницы Юлия Шахисламова.





Один из приехавших из Лазурного на осмотр — Гайндин Хисамов. Ему 69 лет. Заходя в кабинет ЭКГ, он сходу начал рассказывать врачу анекдоты про медицину. И, кажется, немного расстроился, когда на время проведения процедуры ему запретили говорить.

После процедуры мужчина рассказал, что стабильно раз в год проходит диспансеризацию. По большей части — чтобы просто было спокойнее. Но годы — признается — берут свое.

«Делаю все, что и раньше, но уже как-то не так. В душе-то мне как будто 35, но теперь то зрение подводит, то давление скачет», — с улыбкой поделился Гайндин Хисамов.

Обычно до больницы из Лазурного он добирался на своей машине, но в этот раз появилась возможность прокатиться на специальном автобусе. Так намного удобнее — говорит, — да и без трат на бензин.

«За год мы доставляем около шести тысяч человек по всей области. Мы часто слышим положительные отзывы, потому что это работа не просто “довезли и оставили”, а и обратный маршрут, плюс мы очень серьезно подходим к подбору специалистов, которые работают на этом транспорте», — отметила региональный министр социальных отношений Ирина Буторина.

Добавим, что за весь 2022 год диспансеризацию в нашем регионе прошли более 751 тысячи человек. Самая многочисленная группа пациентов — это как раз-таки люди старше 60 лет —таковых 47% от общего числа. А вот молодежь 18-39 лет идет на медицинский чекап не очень активно: их всего 15,7% от общего числа. Такими данными в своем телеграм-канале поделилась первая вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Она также добавила, что женщины подходят к вопросам здоровья более ответственно: прошедших диспансеризацию женщин за прошлый год было 63,7%. Ну а мужчины идут к врачу на профилактические осмотры, как правило, по настоятельной рекомендации своих жен, матерей, сестер.

Чтобы записаться на подвоз, нужно обратиться в регистратуру районной больницы.