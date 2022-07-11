В Челябинской области село осталось без воды из‑за ремонта скважин

Жителям пообещали решить проблему за счет ремонта водопровода

Жители села Агаповка (Агаповский район) заявили, что несколько недель живут без воды. Люди требуют решить проблему ежегодных перебоев с водоснабжением. Причина дефицита — в изношенности водопровода. Из-за ремонтных работ воды в райцентре не будет во вторник, 12 июля, с 09:00 до 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«Месяц без воды. Вы хотите, что бы мы вышли к администрации района? Ау. Требуем разбираться!» — написала местная жительница Алина Белова в группе «Текслер. Помоги!» в соцсети.

В администрации Агаповского района жителям ответили, что сельская система водоснабжения не справляется с подачей воды, так как скважины на сегодня уже выработали свой эксплуатационный срок. Особенно напряженной ситуация с водой становится в период летней жары. Местные власти рассказали, что сегодня делается, чтобы решить проблему.

«В рамках срочных мероприятий производятся работы по замене водопроводной трассы от скважины № 3204 до станции второго подъема и разделение питания на разные трансформаторные подстанции, срок окончания работ — 15 июля 2022 года», — прокомментировали в пресс-службе администрации Агаповского района.

Также необходимо заменить линии электропередач, питающие скважины, и разделить питание на разные трансформаторные подстанции. Это позволит сократить перебои с электроснабжением на скважинах. Администрация уже получила технические условия на подключение от ОАО «МРСК Урала», проходит оплата на техническое присоединение. Направлены дополнительные средства на работы по замене линий.

Кроме того, идет проектирование Усть-Гумбейского водохранилища, определен подрядчик. Запланированы средства на строительство водохранилища. Две глубоководные скважины обеспечат большой запас воды.

Заявку на подвоз воды в будни можно оставить в администрации Агаповского сельского поселения по телефону 8(35140)2-12-46 или по адресу: Школьная, 47А. В выходные — в ООО ЖКХ «Агаповское» по телефонам 8(35140)2-14-77, 2-14-39.

В Челябинской области летний сезон нередко сопровождается проблемами с водоснабжением. Этот год не стал исключением, хотя нынешнее лето отличается от предыдущего — засушливого и жаркого. Южноуральцы вновь стали обращаться к властям через социальные сети для решения своих проблем с водоснабжением. Журналист ИА «Первое областное» сделала подборку проблемных территорий.