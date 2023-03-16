В Челябинской области сегодня потеплеет до +9°C

Осадков не ожидается, но будет ветрено

Сегодня, 16 марта, синоптики прогнозируют жителям Челябинской области облачный с прояснениями день без снега и дождей. Днем температура воздуха в зависимости от района поднимется от +4°C до +9°C, сообщает пресс-служба Челябинского гидрометеоцентра.

В Челябинске температура воздуха составит 6—8 градусов тепла. Как и в целом по региону, в областном центре будет пасмурно с прояснениями и без осадков. Ветер западный и юго-западный 4—9 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что на дорогах возможна гололедица, так что водителям стоит быть внимательными.