В Челябинской области сделают акцент на благоустройстве дворов и тротуаров

Об этом заявил глава региона Алексей Текслер

Во время благоустройства муниципалитетов нужно делать акцент на ремонте дворов и тротуаров. Об этом во время прямой линии с южноуральцами заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«После того как мы навели порядок с основными магистральными улицами во многих городах, нам нужно более активно заниматься благоустройством дворов и тротуаров. Вот, собственно, такая задача стоит и перед Челябинском, и перед другими городами», — заявил глава региона.

На горячую линию позвонила челябинка Елена Любушкина. Она рассказала об удручающем состоянии своего двора. Алексей Текслер дал задание главе Челябинска Алексею Лошкину проверить адрес, о котором говорила Елена. Благоустройству этого двора уделят особое внимание.