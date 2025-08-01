В Челябинской области сдали дом для врачей, учителей, спортсменов и детей‑сирот

В новое жилье смогут заехать 24 семьи

В селе Октябрьском Челябинской области построили дом для детей-сирот и специалистов социальной сферы, спортсменов и деятелей культуры. Всего в здании 24 квартиры, некоторые жильцы будут обустраивать комнаты уже в эти выходные, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Дом построили по поручению губернатора, которое Алексей Текслер дал после рабочей поездки в округ весной 2023 года. Одним из новых жильцов стала врач-стоматолог Дарья Перминова. Челябинка отучилась на врача, поработала в областном центре, а потом решилась на переезд в село по программе «Земский доктор». Здесь она лечит детей и взрослых.

Обустраивать новое служебное жилье она планирует уже в эти выходные вместе с мужем. Жилье Дарья осмотрела вместе с губернатором Алексеем Текслером, который отметил важность профессии женщины.

«Несколько лет назад приняли решение построить этот дом, в первую очередь для сотрудников социальной сферы. Очень важно не только наполнять больницы оборудованием, но и привлекать врачей, создавать условия специалистам», — отметил губернатор.

В еще одной квартире будет жить акушер-гинеколог Наталья Луткова. Здесь она будет жить с мужем и двумя детьми. По словам женщины, специалистам с семьей очень важна такая поддержка, особенно приезжающим в села из городов.