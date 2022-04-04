В Челябинской области сдачу ЕГЭ будут транслировать на сайте

В аудиториях, где будут проходить экзамены, установлены камеры

С первого дня досрочного периода проведения Единых государственных экзаменов (ЕГЭ), который начался 21 марта 2022 года, в аудиториях ведется видеонаблюдение. В этом году досрочный период ЕГЭ проходит в 83 субъектах РФ. В каждой аудитории установлено не менее двух камер, сообщили в пресс-службе Ростелекома.

Всего для наблюдения за ЕГЭ-2022 в досрочном периоде задействовано 13,9 тысячи видеокамер. В Челябинской области — 148 камер на базе двух пунктов в Челябинске и Магнитогорске, а также регионального центра обработки информации.

В 2022 году экзамены пройдут в три этапа: досрочный (до 18 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 20 сентября). Перед досрочным периодом Ростелеком установил камеры наблюдения в более чем 6 тысячах аудиторий и 987 в региональных центрах обработки информации, где проводятся прием и обработка экзаменационных материалов. Охват аудиторий видеонаблюдением превысит 98%. В кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом не показываются персональные данные участников, а также содержание заполненных бланков и ответов.

В течение всего срока проведения ЕГЭ трансляция с видеокамер будет вестись на портал видеонаблюдения. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена попадет на портал. Пропускная способность сайта рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тысяч пользователей.

Контролируют государственную итоговую аттестацию и выявляют нарушения 929 федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, а также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 200 аудиторий. При обнаружении подозрительной активности сигнал автоматически поступает на проверку наблюдателю, а после — на утверждение модератора.

«Наши специалисты круглосуточно следят, чтобы все системы работали бесперебойно. Два года назад к привычному видеонаблюдению на экзаменах мы добавили технологию анализа поведения с использованием нейросети. Сегодня она активно помогает определять нестандартное поведение выпускников, вычислять посторонние предметы: более половины всех выявленных нарушений фиксирует именно машинное зрение. В 2022 году значительно увеличилось количество аудиторий, которые нейросеть может отслеживать одномоментно. Важное нововведение этого года — искусственный интеллект начал работу уже на досрочном периоде», — рассказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростелекома Валерий Ермаков.

Челябинск присоединился к Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». 29 марта в лицее № 77 родители выпускников и представители органов местного самоуправления сдали экзамен по математике.

В Челябинской области 21 марта стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Он начался с экзаменов по химии, литературе и географии. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства образования и науки региона, процедура прошла в штатном режиме и изменений в формате проведения тестирования из-за нехватки бумаги, о которой говорят в федеральных СМИ, не планируется.