В Челябинской области самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные

Эксперимент стартует в начале 2026 года

С 1 января 2026 года самозанятые получат возможность оформлять оплачиваемые больничные. Для этого необходимо вносить страховые взносы в Социальный фонд. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

Право на оформление оплачиваемого больничного самозанятый получит после шести месяцев уплаты взносов. Если ежемесячно вносить 1344 рубля, то можно получить до 35 тысяч рублей за месяц, а если 1920 рублей — до 50 тысяч. По желанию плательщик налога на профессиональный доход может уплатить взнос сразу за несколько месяцев, но не более чем за 12.

Страховым случаем для получения выплаты будут не только заболевание, травма или карантин, но и лечение в санатории после стационара, а также необходимость ухаживать за больным членом семьи.

Оплачиваемые больничные для самозанятых — эксперимент, который продлится до 31 декабря 2028 года. Присоединиться к нему можно в приложении «Мой налог».

Самозанятые в Челябинской области также платят добровольные взносы на пенсию. Сумма варьируется в пределах от 59 241,60 до 473 932,80 рубля.