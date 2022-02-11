В Челябинской области самозанятую мастерицу осудили за связанную ею шапку

Женщина ошиблась с размером, но отказалась возвращать заказчице деньги

Городской суд Карталов обязал самозанятую мастерицу вернуть деньги за связанную ею шапку, которая не подошла заказчице по размеру, а также наказал вязальщицу рублем за оскорбление покупателя в соцсетях, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

В марте 2021 года женщина по заказу гражданки взялась вязать шапку по фото из интернета. Мерки заказчица также отправила мастеру дистанционно. За готовую шапку было уплачено 800 рублей, но спустя несколько дней покупатель решила вернуть головной убор мастеру под предлогом, что тот великоват. Мастер несколько раз перевязывала изделие, но угодить покупателю не смогла.

В конце концов конфликт вылился в публичную плоскость. Вязальщица рассказала историю шапки в социальных сетях и обвинила заказчицу в мошенничестве. А та обиделась и пошла в суд.

«Суд принял решение взыскать с вязальщицы в пользу ее заказчицы 800 рублей. Сведения, размещенные в соцсети, суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию гражданки. Ответчицу обязали сделать опровержение этой информации в том же паблике, опубликовав резолютивную часть судебного решения. Размер компенсации морального вреда, который истица оценила в 10 тысяч рублей, суд определил ровно в пять раз меньше — две тысячи рублей. Ответчице также необходимо оплатить судебные расходы в размере 300 рублей», — рассказывают в пресс-службе судебных приставов.

Встречный иск мастера к покупателю Карталинский городской суд отклонил. Мастер просила выплатить ей 140 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения затрат на лекарства и судебных расходов. Вместо этого истец должна заплатить 1954 рубля государственной пошлины.

Одно из решений суда мастерица уже исполнила — опубликовала опровержение в социальных сетях. Теперь приставы должны взыскать с нее деньги.