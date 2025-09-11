В Челябинской области с января 430 семей приняли на воспитание чужих детей

Всем им положено государственное пособие

С начала года 430 семей в Челябинской области приняли на воспитание чужих детей. Все они получили единовременную выплату от государства. На эти цели было направлено более 18 миллионов рублей, сообщает Отделение Социального фонда России по Челябинской области.

Право на единовременное пособие имеют усыновители детей, а также опекуны, попечители или приемные родители.

Размер пособия с учетом районного коэффициента составляет 30 982,97 рубля для всей Челябинской области, но 32 330,05 рубля для Трехгорного и 35 024,22 рубля для Озерска и Снежинска. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, то пособие положено каждому.

Если усыновлен ребенок с инвалидностью или ребенок старше семи лет, выплата повышается: для Челябинской области — до 236 735,10 рубля, в Трехгорном — до 247 027,93 рубля, в Озерске и Снежинске — до 267 613,59 рубля. Такой же размер пособия положен семьям, которые усыновили братьев и сестер.

Чтобы получить выплату, нужно написать заявление в СФР. Сделать это нужно не позже шести месяцев с даты приема ребенка.