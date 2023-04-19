В Челябинской области с помощью рейдов ищут незаконных мигрантов

Нелегалов ищут в хостелах, на рынках, стройплощадках и на других объектах

В Челябинской области полиция и Росгвардия проводят операцию «Нелегальный мигрант». Сотрудники ведомств проверяют рынки, стройплощадки, хостелы, а также останавливают маршрутки, за рулем которых сидят иностранцы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Цель — найти нарушителей миграционного законодательства. К ним применяются разные санкции: от штрафов до выдворения из страны. Также к ответственности привлекают и россиян, которые потворствуют нарушению закона.

«Это, прежде всего, работодатели, неофициально трудоустраивающие иностранцев, собственники жилых помещений, за денежное вознаграждение прописывающие на своей жилплощади десятками мигрантов и не предоставляющие им возможность проживания», — пояснили в полиции.

По итогам первых рейдов в органы внутренних дел доставили более 200 человек, на 57 из них составили административные протоколы за нарушение режима и правил пребывания в России, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, незаконную работу и трудоустройство.





По материалам полицейских суды приняли решение об административном выдворении 16 иностранцев-нарушителей за пределы России.

В пресс-службе полиции заявили, что подобные рейды будут проводить на регулярной основе. Граждан, которые знают о нарушениях миграционного законодательства, просят обращаться в органы внутренних дел.