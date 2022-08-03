В Челябинской области с опережением выполняют программу расселения из аварийного жилья

Рассказываем, сколько жителей региона уже получили новые квартиры

В Челябинской области выполнили план по расселению жителей из аварийных домов на 2022 год. Опережающими темпами идет расселение на 2019—2022 годы во всем Уральском федеральном округе, сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

«В Челябинской области выполнение плана площади расселения на 2022 год уже достигло 100% — расселено 131,4 тысячи квадратных метров, показатели переселенных граждан из ветхо-аварийного жилья — а это 8,5 тысячи человек — превысили плановые значения на 15%», — уточнили в ведомстве.

Вопрос переселения граждан из аварийных домов находится на постоянном контроле у губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В Уральском федеральном округе расселение из аварийных домов на 2019—2022 годы идет опережающими темпами. По данным на 26 июля 2022 года, площадь расселения составила 164%, а количество переселенных граждан — 184%. Наименьшие показатели у Северо-Западного федерального округа — 84% и 82% соответственно.