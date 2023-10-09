В Челябинской области с начала года закрыли около 140 незаконных свалок

На ликвидацию таких объектов регион выделил более 200 миллионов рублей

С начала года в 15 муниципалитетах Челябинской области ликвидировали почти 140 незаконных свалок. Еще около 60 таких объектов планируется закрыть до конца года, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

Незаконные свалки уже закрыли в Брединском, Троицком и Агаповском районах, а также в Троицком городском округе. Завершают работы в Еткульском, Кунашакском, Чебаркульском и Увельском районах. До конца года свалки должны ликвидировать в Карталах, Каслях и Миассе.

Всего до конца года в области планируется закрыть более 200 незаконных свалок. На это из регионального бюджета выделили более 200 миллионов рублей.

В региональном Минэкологии отметили, что рекомендовали местным властям определить места для накопления отходов и разместить информационные знаки с указанием таких мест. Это важно, чтобы избежать появления новых стихийных свалок.

Напомним, только за лето на полигон с незаконных свалок области вывезли почти 33 тысячи тонн отходов. Для сравнения: это на 5 тонн больше, чем весит танк Т-34.