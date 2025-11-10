В Челябинской области с начала года реализовали 586 инициативных проектов

Муниципалитеты уже начали выбирать проекты на следующий год

В Челябинской области с начала 2025 года реализовано 586 инициативных проектов. Решения о благоустройстве дворов, создании новых скверов, спортивных и детских площадок принимали южноуральцы. О проектах рассказал губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

«На финальной стадии еще 20 инициатив. Их добавили в программу в августе-сентябре 2025 года. В ход пошли средства, которые удалось сэкономить в ходе реализации предыдущих проектов», — написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Особое внимание в этом году уделяется проектам, посвященным Году защитника Отечества. Так, в Еманжелинске капитально отремонтировали входную группу мемориала «Вечный огонь», а в поселке Рощино Сосновского района создали новую Аллею Славы.

В военном городке в Чебаркуле рядом с детским садом появились прогулочные зоны, установили спортивную площадку, а также отремонтировали хоккейный корт.

Муниципалитеты уже начали выбирать проекты на 2026 год. В большинстве муниципалитетов прием заявок подходит к концу, скоро стартует народное голосование.