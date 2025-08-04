В Челябинской области с начала года отремонтировали 363 км дорог

Это 50% от запланированных работ

В Челябинской области с начала 2025 года отремонтировали 363 километра региональных и муниципальных дорог. Как сообщил губернатор Алексей Текслер, всего за год планируется обновить 725 километров, сейчас работы пройдены на 50%.

При этом работы по выравниванию дорог закончены на 83%, ямочный ремонт — на 72%.

«Сохраняем рекордные объемы дорожных работы последних нескольких лет. Работы на большинстве объектов идут активно. Но я ставлю задачу не расслабляться: пока позволяет погода, нужно делать максимальный объем», — отметил глава региона.

Самые крупные объекты этого года: дороги Первуха — Меседа — Тюлюк, Погорелка — Долговка и Красное Поле — Полетаево, а также мосты через реку Уфа в Нязепетровске и на улице Черкасской в Челябинске. В регионах-лидерах по выполнению работ держатся Копейск, Озерск и Аргаяш.

Напомним, Челябинская область вошла в топ-3 регионов по качеству трасс. Почти 85% дорог Южного Урала соответствуют нормативам.