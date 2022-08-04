В Челябинской области с начала года финансовую помощь получили 63 тысячи семей

На выплату четырех видов пособий регион получил порядка 7 млрд рублей

«В рамках национального проекта „Демография“ разработан комплекс мер социальной поддержки семей с детьми, который предоставляется за счет федерального и областного бюджетов. Благодаря нацпроекту мы имеем возможность финансово помогать семьям, выплачивая различные виды пособий»,

— рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В Челябинской области за семь месяцев 2022 года финансовую помощь получили порядка 63 тысяч семей. Речь идет о четырех выплатах: на первого ребенка, третьего и последующего детей, а также региональных пособии при рождении ребенка и материнском капитале. Деньги на эти цели — около 7 млрд рублей — регион получил в рамках национального проекта «Демография». Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в пресс-службе Минсоца.Так, с начала года ежемесячные выплаты на первого ребенка были предоставлены 28 885 семьям на сумму 2 млрд 187 млн рублей.

Пособия на третьего и последующих детей получили 19 755 семей (1 млрд 637 млн рублей).





Областной материнский капитал оформили 2266 семей (237 млн рублей).

За региональным пособием при рождении ребенка обратились 15 474 семьи, которым пособие выплачено на общую сумму 82 млн рублей.

В Минсоце напоминают, что с 1 июня 2022 года по поручению президента РФ Владимира Путина размер ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в случае рождения третьего или последующих детей увеличен на 10%, до 13 688 рублей.