«В рамках национального проекта „Демография“ разработан комплекс мер социальной поддержки семей с детьми, который предоставляется за счет федерального и областного бюджетов. Благодаря нацпроекту мы имеем возможность финансово помогать семьям, выплачивая различные виды пособий», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Так, с начала года ежемесячные выплаты на первого ребенка были предоставлены 28 885 семьям на сумму 2 млрд 187 млн рублей.
Пособия на третьего и последующих детей получили 19 755 семей (1 млрд 637 млн рублей).
За региональным пособием при рождении ребенка обратились 15 474 семьи, которым пособие выплачено на общую сумму 82 млн рублей.
В Минсоце напоминают, что с 1 июня 2022 года по поручению президента РФ Владимира Путина размер ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в случае рождения третьего или последующих детей увеличен на 10%, до 13 688 рублей.