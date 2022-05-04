В Челябинской области с начала года 30 животных погибли от бешенства

Среди умерших — кошки, собаки, крысы и лисы

В апреле на территории Челябинской области от бешенства пали три собаки, одна енотовидная собака, домашняя кошка и крыса. Всего с начала 2022 года зарегистрировано 30 случаев бешенства животных, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора региона.

За четыре месяца 2022 года погибли от бешенства 14 собак, две енотовидные собаки, семь лис, шесть кошек и крыса.

В Челябинске заболевание зафиксировали на улице Барнаульской. Также случаи бешенства зарегистрировали в Южноуральске, Чесменском районе, поселке Бреды, Снежинске. Последний случай произошел в Магнитогорске — там погибла крыса.

«Все населенные пункты, где выявлены заболевшие и погибшие животные, были объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области там был установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», — говорится в сообщении.

Напомним, бешенство — опасное инфекционное заболевание, которое приводит к специфическому энцефалиту (воспалению головного мозга) и смерти. Люди могут заразиться от больных животных при укусе, через царапины или попадание слюны.