В Челябинской области с начала 2023 года от укусов клещей пострадали более 4,5 тыс. жителей

В 2022 году к концу мая было зарегистрировано вдвое меньше пострадавших

Жители Челябинской области продолжают страдать от укусов клещей. Еженедельно число укушенных возрастает. Если еще к середине мая клещи укусили 2,5 тысячи человек, то, по данным на 19 мая, их число возросло до 4,6 тысячи человек. 36 южноуральцев находятся в больницах с подозрением на клещевой энцефалит, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Также там рассказали, как защититься от переносимых клещами болезней.

В числе 4602 укушенных южноуральцев 1261 — ребенок. В прошлом году клещи укусили 824 ребенка из 2713 всех укушенных. Всего в регионе ежегодно фиксируется более 15—20 тысяч пострадавших от укусов клещей.

«С целью предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом в Челябинской области проводится массовая иммунизация населения. На 19 мая вакцинацию завершили 62 823 человека, в том числе 32 507 детей. В текущем году в соответствии с региональным календарем прививок за счет средств областного бюджета вакцинируются дети 3—4-х лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2022 году, а также учащиеся 1—2-х классов»,— уточнили в ведомстве.

Взрослым и детям других возрастов для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Курс состоит из трех прививок, которые ставятся раз в три года.

В ведомстве также сообщили, что в целях снижения численности клещей в городах и районах области проводятся акарицидные обработки. Владельцам садовых и дачных участков также рекомендуют обработать их специальными средствами.

Во избежание укуса клеща отправляться в природные очаги необходимо в защищающей тело одежде. Также следует брать с собой различные репеллентные средства. В случае если клещ все-таки укусил, необходимо обратиться к врачу.